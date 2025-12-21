Palermo, colpo di fucile nel centro della movida: 33enne ferita da proiettile vagante

La donna è ricoverata all’ospedale di Villa Sofia, non è in pericolo di vita

Una donna di 33 anni, V.P., è stata ferita alla spalla da un proiettile vagante nella notte a Palermo in piazzetta Nascè, all’angolo con via Quintino Sella, nel centro della movida cittadina. Il colpo sarebbe partito accidentalmente da un fucile all’interno di una Smart parcheggiata poco distante. Sull’episodio sta indagando la Squadra mobile, che sarebbe già sulle tracce dell’auto e del responsabile. La vittima è ricoverata all’ospedale di Villa Sofia non in pericolo di vita.