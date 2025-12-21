Maltempo, piogge da Nord a Sud: allerta gialla in quattro regioni

Maltempo sulla Liguria, scendono le temperature sui rilievi e torna la pioggia sulla costa. Arpal, centro meteo idrologico regionale, ha emesso l’allerta gialla per neve sulle zone interne del Ponente e sui versanti padani di ponente dalle 13 alle 24 di domani. Dalla serata di oggi sono attese precipitazioni diffuse legate al passaggio di una perturbazione, che interesserà la Liguria nel corso della settimana. I fenomeni saranno più diffusi sul centro-ponente, deboli in mattinata, con intensificazione fino a localmente moderata dalle ore centrali, e cumulate significative in serata. La quota neve è in calo sulle Alpi marittime con nevicate moderate o localmente forti in serata. Nell’entroterra savonese sono attese nevicate deboli sulle zone sensibili, con presenza di neve bagnata e nevischio. Sul centro e levante della regione i fenomeni saranno meno intensi con deboli piogge sparse dal pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte tra lunedì e martedì, con attenuazione nella giornata di martedì, per proseguire con una settimana grigia e piovosa. La situazione sarà rivalutata domani sulla base dell’evoluzione. La Sala operativa regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

Temporali a Nord-Ovest e nevicate fino a 500 metri

Una perturbazione di origine atlantica porterà, da domani, un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sull’Italia, con precipitazioni da sparse a diffuse soprattutto sul Nord-Ovest, a carattere nevoso fino a quote di bassa montagna su Piemonte meridionale ed entroterra ligure, con sconfinamenti fino a quote collinari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento. L’avviso prevede dal primo mattino di domani, lunedì 22 dicembre, precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio, su Piemonte meridionale e Liguria di ponente; nevicate al di sopra di 1000-1200 metri, con quota neve in locale calo dal pomeriggio fino 500-700 metri.

Domani allerta gialla in Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 22 dicembre, allerta gialla su parte di Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.