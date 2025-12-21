Israele, Salvini: “Baluardo di democrazia, pericoloso chi vuole cancellarlo”

“Sono qui non solo da vicepresidente del Consiglio, da ministro, ma da padre di famiglia, da cittadino che è sempre stato vicino alla vostra comunità, anche quando era più difficile, qualche mese fa. Quando difendere Israele non era popolare, anzi era pericoloso. Però io penso che gli amici si vedano quando le cose vanno male, non quando le cose vanno bene“. Così Matteo Salvini alla cerimonia di accensione di un menorah di ghiaccio sulla Via Sacra, nei pressi del Colosseo, in occasione della festività ebraica di Hannukkah.

“Quello che è accaduto in Australia ultimamente è qualcosa che è figlio di un certo odio che continua a essere seminato anche a Roma, anche a Milano, nella mia città, dove nel quartiere ebraico vicino alla scuola bisogna fare le isole pedonali con le camionette dell’esercito e della polizia – aggiunge -. E io penso che non sia normale che nel 2025, in un mondo libero, in un paese libero, in una potenza libera come l’Italia, si debba aver paura a essere quello che si è. E quindi vi dico che non siete soli, può essere scontato, è ribadisco quello che ho sempre detto quando era comodo dirlo e quando era molto meno comodo dirlo. Israele è un baluardo di democrazia e di civiltà e chi pensa che Israele vada cancellato è pericoloso. Molto semplicemente. Se qualcuno pensa che Israele non debba esserci sulla cartina geografica del mondo, in Italia non può essere il benvenuto. Sono qua alla festa delle luci, a quattro giorni dal Natale, e il mio obiettivo è che tutti possano credere nel loro Dio e professare liberamente la loro religione senza odiare qualcuno o sperare di cancellare qualcuno dalla faccia della terra. Quindi lunga vita a Israele”.

“Stiamo lavorando per sgomberare i centri sociali”

“Stiamo lavorando per sgomberare i centri sociali non solo a Torino, a Milano, Roma, Livorno. Al nord e al sud, perché sono ritrovi abusivi di delinquenti anche se qualcuno dice che fanno cultura”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ospite a Zona Bianca su Retequattro. “Tenete presente che 18 persone di questo centro sociale sono quelli che fanno casino sulla Tav e a marzo scorso sono stati condannati in primo grado per violenza privata, estorsione, rapina, sequestro di persona, resistenza a pubblico ufficiale e incendio”, ha aggiunto. “Mi domando cosa serve ancora a un giudice di Torino per mettere in galera questi delinquenti? Non è possibile che loro passino il Natale a casa, mentre i tre bimbi della famiglia nel bosco lo passeranno lontano da casa. Non è un paese normale”, ha concluso.