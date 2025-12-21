Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (Ravenna), è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Lo riportano Il Corriere Romagna e il Resto del Carlino. L’inchiesta nasce in seguito a un accesso al pronto soccorso di Ravenna della coniuge lo scorso 5 dicembre: la donna avrebbe dichiarato di essere spinta a terra dal marito, facendo così scattare quanto previsto dalla normativa del ‘codice rosso‘. La Procura ha quindi sentito la donna e ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati. I pubblici ministeri hanno chiesto per Missiroli l’arresto e la custodia cautelare in carcere, ma il gip del capoluogo romagnolo ha respinto la richiesta ritenendo i fatti contestati ‘episodici’ e constatando come l’uomo abbia lasciato casa all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso. Il primo cittadino respinge le accuse.
Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie
La procura aveva chiesto al Gip la custodia cautelare in carcere, ma la richiesta era stata respinta