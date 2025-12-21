Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (Ravenna), è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Lo riportano Il Corriere Romagna e il Resto del Carlino. L’inchiesta nasce in seguito a un accesso al pronto soccorso di Ravenna della coniuge lo scorso 5 dicembre: la donna avrebbe dichiarato di essere spinta a terra dal marito, facendo così scattare quanto previsto dalla normativa del ‘codice rosso‘. La Procura ha quindi sentito la donna e ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati. I pubblici ministeri hanno chiesto per Missiroli l’arresto e la custodia cautelare in carcere, ma il gip del capoluogo romagnolo ha respinto la richiesta ritenendo i fatti contestati ‘episodici’ e constatando come l’uomo abbia lasciato casa all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso. Il primo cittadino respinge le accuse.