Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 21 dicembre 2025

Ultima ora

Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie
Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli (immagine Facebook)
LaPresse
LaPresse

La procura aveva chiesto al Gip la custodia cautelare in carcere, ma la richiesta era stata respinta

Mattia Missiroli, sindaco di Cervia (Ravenna), è indagato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Lo riportano Il Corriere Romagna e il Resto del Carlino. L’inchiesta nasce in seguito a un accesso al pronto soccorso di Ravenna della coniuge lo scorso 5 dicembre: la donna avrebbe dichiarato di essere spinta a terra dal marito, facendo così scattare quanto previsto dalla normativa del ‘codice rosso‘. La Procura ha quindi sentito la donna e ha iscritto l’uomo nel registro degli indagati. I pubblici ministeri hanno chiesto per Missiroli l’arresto e la custodia cautelare in carcere, ma il gip del capoluogo romagnolo ha respinto la richiesta ritenendo i fatti contestati ‘episodici’ e constatando come l’uomo abbia lasciato casa all’indomani della visita della consorte in pronto soccorso. Il primo cittadino respinge le accuse.

© Riproduzione Riservata