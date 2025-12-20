Ronago, anziani trovati morti in casa: indagini su possibile omicidio-suicidio

Due anziani ultrasettantenni, marito e moglie, sono stati trovati morti questa sera in casa a Ronago, frazione di Uggiate, nel Comasco. Tra le ipotesi per cui indagano i carabinieri, c’è quella dell’omicidio-suicidio. A scoprire i due cadaveri è stata la figlia, che era passata a trovarli come di consueto.

L’uomo è stato trovato con profonde ferite da taglio alle braccia, mentre è ancora incerta la causa del decesso della donna, che era malata. Dopo un primo esame medico-legale, sul corpo di quest’ultima non sono state riscontrate ferite per cui sarà necessario attendere l’esito dell’autopsia per capire quale sia stata la causa della morte. Sul posto il pm di turno. Le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in corso.