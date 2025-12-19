Isola d’Elba, allerta maltempo: strade impraticabili e rischio frane e allagamenti

Il Comune di Portoferraio ha avvisato la cittadinanza che la viabilità in uscita e in entrata è stata ripristinata

All’Isola d’Elba è allerta gialla per il maltempo, per rischio frane e allagamenti. Nei vari comuni dell’isola si sono verificate varie criticità, strade chiuse e allagamenti hanno costretto i sindaci a prendere provvedimenti. Il Comune di Portoferraio ha avvisato la cittadinanza che la viabilità in uscita e in entrata è stata ripristinata.

Su Facebook, il comune di Capoliveri ha diramato una nota per tutti i cittadini.



“A causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle abbondanti precipitazioni in corso, si invita la cittadinanza a 𝐧𝐨𝐧 𝐮𝐬𝐜𝐢𝐫𝐞 di casa 𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬𝐢 𝐢𝐧 𝐦𝐚𝐜𝐜𝐡𝐢𝐧𝐚 se non per situazioni di stretta necessità o emergenza. In particolare, la zona di Mola risulta al momento impraticabile a causa di allagamenti. La situazione è costantemente monitorata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata. Grazie a tutti per la collaborazione”

Già dalla serata di ieri, il comune di Marciana Marina aveva avvisato gli abitanti delle possibili difficoltà legate al maltempo. “Avviso di criticità gialla prevista dalle ore 19:00 di questa sera fino alle ore 13:00 di domani Giovedì 18 dicembre, per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore”.

