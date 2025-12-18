Incidenti sul lavoro, schiacciato da escavatore: morto 70enne

Un uomo di 70 anni è morto, nella tarda mattinata di oggi, a Castignano, in provincia di Ascoli Piceno (frazione di Ripaberarda), all’interno di un cantiere edile. Il 70enne è rimasto incastrato tra un escavatore e una parete di un edificio su cui si stavano svolgendo dei lavori di ristrutturazione. L’intervento dei soccorsi è scattato attorno alle 12.15. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ascoli Piceno e i sanitari del 118, che hanno tentato invano di rianimarlo. Gli operatori sul posto hanno proceduto con la messa in sicurezza del mezzo e dell’intera zona, in attesa dell’autorizzazione delle autorità competenti per la rimozione della salma.