“Abruzzese” prima di “maremmano”: da oggi cambia il nome ufficiale del cane pastore

Il cane pastore maremmano abruzzese cambia nome. O meglio, da oggi si chiamerà pastore abruzzese maremmano. La Federazione cinologica internazionale ha infatti deciso di invertire gli appellativi, accogliendo la proposta dell’Ente nazionale della cinofilia italiana (Enci).

Marsilio: “Conclusa una battaglia durata anni”

“Si conclude così una battaglia portata avanti, per anni, dagli allevatori abruzzesi per il riconoscimento della preminenza del territorio regionale come principale area di diffusione e allevamento di questa razza, una richiesta che la Regione Abruzzo ha sostenuto con convinzione, mettendo in campo tutto il proprio peso istituzionale”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha annunciato l’avvenuto cambiamento di denominazione. Il traguardo raggiunto “premia e qualifica il lavoro e la passione dei nostri allevatori, i quali hanno fatto del Pastore Abruzzese Maremmano un elemento fondamentale della nostra tradizione e un rappresentante iconico della nostra comunità, tuttora pienamente utilizzato – anche ben al di fuori dei confini regionali – nella cura e nella protezione delle greggi”, ha concluso il presidente.