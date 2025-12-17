Famiglia nel bosco, assistenti sociali: “Bimbi spaventati da doccia”

I tre bambini della famiglia nel bosco sono ‘deprivati’ rispetto ai loro coetanei: “Il disagio maggiore si può osservare quando si attivano, fra loro, confronti sia per le proprie esperienze personali sia per le proprie competenze, in quanto si evidenziano deprivazioni di attività condivisibili con il gruppo dei pari, per esempio da un semplice gioco ad attività più specifiche come i compiti scolastici e le conoscenze generali”, è scritto nella relazione dell’assistente sociale, Veruska D’Angelo, che sta seguendo i tre figli di Catherine e Nathan Trevallion Birmingham che, sino ad ottobre, vivevano isolati in un bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Martedì la Corte di Appello dell’Aquila si è riservata in merito al ricorso contro la sospensione della potestà genitoriale, decisa dal Tribunale minorile.

La relazione: “Ora mostrano interesse per aspetti della vita quotidiana”

“Quando i tre bambini sono stati allontanati dai genitori e portati nella casa dove tuttora si trovano, sono stati osservati, dagli operatori, comportamenti legati al modo in cui erano vissuti. Per esempio, la prima notte, uno dei piccoli ha avuto difficoltà a dormire perché era attirato dall’interruttore della luce e dalla possibilità di accendere e spegnere. – si legge nella relazione – Anche con la doccia il primo approccio è stato difficoltoso: mostravano un certo ‘timore’ per il soffione della doccia da cui usciva acqua corrente calda, al punto che solo il secondo giorno è stato possibile far fare la doccia a uno dei bimbi più piccoli. I minori, secondo quanto emerso, ora mostrano interesse per aspetti della vita quotidiana, come, per esempio, il cambio quotidiano degli abiti che prima cambiavano una sola volta a settimana. Ad oggi, secondo la relazione, i bambini “reagiscono con gratitudine alle attenzioni che ricevono”. La decisione potrebbe arrivare anche nelle prossime ore.