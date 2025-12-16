Treni, ritardi fino a 90 minuti su linea Alta Velocità per cadavere sui binari

I treni dell’Alta Velocità stanno subendo ritardi fino a 90 minuti a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari a Chiusi, in provincia di Siena. La circolazione della linea Alta velocità tra Roma e Firenze è sospesa.

I treni Alta Velocità e Intercity possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti.

Maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti anche per i treni Regionali.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.