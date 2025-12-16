Omicidio Sharon Verzeni, il pm: "Sangare l'ha uccisa come un cane"

“Ha pensato bene di uscire in una notte d’estate, provare un’emozione speciale e uccidere come un cane Sharon Verzeni. E non è un tratto distonico rispetto al resto della sua personalità, che è fatto da una forte aggressività e una evidente vigliaccheria, perché le sue vittime sono sempre donne indifese”. Lo ha detto durante la requisitoria il pm di Bergamo Emanuele Marchisio che ha chiesto di condannare all’ergastolo Moussa Sangare, il 31enne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La procura ha chiesto di non concedere le attenuanti generiche e di riconoscere le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa.