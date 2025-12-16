Omicidio Sharon Verzeni, il pm chiede l’ergastolo per Moussa Sangare

Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha chiesto di condannare all’ergastolo Moussa Sangare, il 31enne accusato dell’omicidio di Sharon Verzeni, la 33enne uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. La procura ha chiesto di non concedere le attenuanti generiche e di riconoscere le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della minorata difesa.

Sharon fu accoltellata nel luglio del 2024

Moussa Sangare è accusato di aver ucciso Sharon Verzeni accoltellandola la notte tra il 29 e 30 luglio 2024 a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Il 31enne ha ritrattato la confessione davanti alla Corte di Assise di Bergamo durante la quale sono state sentite le parti civili, la famiglia della donna e il compagno, Sergio Ruocco. Sangare ha confermato quanto già detto quando ritrattò la confessione resa dopo l’arresto, spiegando alla Corte di essere stato solo un testimone dell’agguato mortale e di non aver ucciso lui la donna. L’udienza è stata rinviata al 16 dicembre per la requisitoria delle parti, mentre il 12 gennaio 2026 sono previste le repliche e la sentenza.