Napoli, trovato cadavere di un 50enne in un deposito container: indagini in corso

Il cadavere di un 50enne è stato trovato oggi verso mezzogiorno dai carabinieri di Poggioreale, a Napoli, in via Gianturco 100 presso un’area di cantiere e deposito container. I militari sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione al 112. All’interno dell’area è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, morto verosimilmente durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. La dinamica è comunque ancora da chiarire. Le indagini sono in corso. La vittima si chiamava Giacomo Burtone, ed era nato Cercola, nel Napoletano.