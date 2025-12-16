Il cadavere di un 50enne è stato trovato oggi verso mezzogiorno dai carabinieri di Poggioreale, a Napoli, in via Gianturco 100 presso un’area di cantiere e deposito container. I militari sono giunti sul posto a seguito di una segnalazione al 112. All’interno dell’area è stato rinvenuto il cadavere di un uomo, morto verosimilmente durante le operazioni di carico di un container sul proprio camion. La dinamica è comunque ancora da chiarire. Le indagini sono in corso. La vittima si chiamava Giacomo Burtone, ed era nato Cercola, nel Napoletano.
Napoli, trovato cadavere di un 50enne in un deposito container: indagini in corso