Iris Setti uccisa a Rovereto, confermato ergastolo Nweke

Ergastolo confermato anche in Corte d’assise d’Appello per Chukwuka Nweke, accusato di avere ucciso con almeno 49 pugni al volto Iris Setti mentre attraversava il parco pubblico Nikolajewka di Rovereto, in Trentino.

Rispetto alla sentenza di primo grado non è stata riconosciuta la violenza sessuale che, secondo l’accusa, l’uomo avrebbe compiuto mentre la vittima era ancora agonizzante. La difesa del 38enne ha riproposto la non imputabilità per incapacità di intendere e volere.

La donna, 61 anni, stava andando ad assistere la madre. Dopo l’aggressione fu ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, ma i soccorsi furono inutili.