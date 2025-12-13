Accesso Archivi

sabato 13 dicembre 2025

Veneto, Stefani presenta la giunta regionale

Alberto Stefani (foto da Instagram)
Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha presentato oggi a Palazzo Grandi Stazioni a Venezia la composizione della nuova Giunta regionale del Veneto. La Giunta sarà composta da: Gino Gerosa, 68 anni, che assume la delega alla Sanità e alla programmazione Socio-sanitaria; Elisa De Berti, 51 anni, consigliere delegato a infrastrutture e attuazione del programma; Lucas Pavanetto 43 anni che è vicepresidente e assume le deleghe a Turismo, Lavoro; Massimo Bitonci, 60 anni, che assume le deleghe alle Imprese, Commercio, Fesr, Fiere e Innovazione, Sburocratizzazione; Dario Bond, 64 anni, che assume le deleghe all’Agricoltura, politiche venatorie, aree alte; Filippo Giacinti, 51 anni, che assume le deleghe al Bilancio, Personale e Patrimonio, Affari Legali; Valeria Mantovan, 35 anni, che assume le deleghe alla Formazione e cultura; Paola Roma, 43 anni, che assume le deleghe al Sociale, Abitare, Sport; Diego Ruzza, 52 anni, che assume le deleghe ai Trasporti e Mobilità; Elisa Venturini, 46 anni, che assume le deleghe all’ Ambiente e Protezione Civile; Marco Zecchinato, 49 anni, che assume le deleghe all’internazionalizzazione, Ue, Attrattività, Urbanistica, Identità veneta, Enti Locali e Morena Martini, 62 anni, Consigliere delegato alla Partecipazione Giovanile e rapporti con il Consiglio.

Urso: “Auguri alla squadra di FdI in giunta”

“Auguri di buon lavoro alla squadra di Fratelli d’Italia in Giunta regionale del Veneto, che Alberto Stefani ha voluto accanto a sé con la certezza che insieme possiamo assicurare una filiera di governo capace di assolvere, con coerenza, passione e responsabilità, al ruolo che gli elettori ci hanno affidato“. Lo scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando la formazione della giunta regionale del Veneto. “La leadership di Giorgia Meloni ha restituito credibilità al nostro Paese e proprio nel Veneto si è registrato il più largo consenso – in ogni competizione – verso la nostra coalizione di governo, che ormai è diventata un modello di stabilità e di affidabilità in Europa”, aggiunge Urso.

