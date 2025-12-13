Natale, a Terrasini l’albero d’ulivo è un appello alla pace universale

A Terrasini, in provincia di Palermo, il tradizionale albero di Natale allestito in piazza Duomo quest’anno è stato sostituito da un ulivo che rappresenta un simbolo e un appello alla pace nel mondo. Grazie alle associazioni di volontariato che operano sul territorio, sono tantissimi gli eventi in programma fino al prossimo 6 gennaio. “Tema centrale di queste festività è la pace, perfettamente incarnato dall’albero di Natale che, come da tradizione, risplende in Piazza Duomo”, ha detto il sindaco Giosuè Maniaci.



Il sindaco Maniaci: “Albero simbolo di pace universale”

Riguardo alla scelta dell’ulivo, Manniaci ha sottolineato: “Si tratta di un simbolo universale di pace, speranza e rinascita con radici che affondano nell’antichità. Una pace che desideriamo costruire nella nostra vita familiare comunitaria e territoriale, un messaggio di pace che speriamo si levi da questa nostra piccola piazza per raggiungere i luoghi dove ancora oggi imperversano guerra e distruzione”. A proteggere l’albero è un maestoso “scudo luminoso” artigianale con luminarie che creano un grande effetto ottico, “simbolo della protezione che tutti noi dobbiamo essere capaci di costruire quotidianamente attorno a questa pace”, spiega Maniaci. A partire dal 19 dicembre, Piazza Duomo, la Parrocchia Maria SS. delle Grazie e la Chiesa S. Rosalia diventano palcoscenico dei tradizionali concerti di Natale, che si riverseranno tra le vie del paese il 21, il 23 e il 28 dicembre. Il 22 dicembre invece, Babbo Natale, i pastorelli e gli elfi magici arriveranno a Terrasini grazie all’Ass.ne Gruppo Folkloristico I colori della Sicilia. La sfilata natalizia culmina con la cena di solidarietà “Natale tutti insieme”, a cura dell’Ass.ne Imago Sicilia Onlus. Atteso anche il Presepe artistico semovente di Damiano Cracchiolo, in mostra a Palazzo d’Aumale, il Villaggio di Babbo Natale di Vincenzo Manacà a Piazza Duomo, la mostra “Mostriàmenti” a cura dell’Associazione Vivi San Aros e il laboratorio creativo “Letterine per Babbo Natale”, al Centro Diurno via Cala Rossa in programma dal 17 al 20 e dal 20 dicembre dalle ore 17 alle 20. I festeggiamenti si concludono il 6 gennaio 2026 con lo spettacolo per bambini in Piazza Duomo “Arriva la Befana”, a cura dell’Associazione Smile.