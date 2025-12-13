Incidenti stradali, scontro tra due auto nel Frusinate: muore 78enne

Un uomo di 78 anni è morto a causa di un incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio sulla Strada Regionale Monti Lepini, a Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone. Il sinistro ha visto l’impatto di due auto. Per quanto riguarda la dinamica la vittima viaggiava a bordo di un’auto, condotta da un 53enne ferito e trasferito all’ospedale San Camillo di Roma ma non in pericolo di vita, che si è scontrata con un’altra auto guidata da un 25enne. L’impatto si è verificato mentre il 25enne stava facendo una manovra di sorpasso. Il 25enne, non in pericolo di vita, è stato trasferito all’ospedale Spaziani di Frosinone.