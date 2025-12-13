Accesso Archivi

Firenze, trovato cadavere di un uomo in un baule in casa

Agenti della polizia municipale di Campi Bisenzio hanno trovato il corpo di un uomo sull’interno di in un baule nella casa nella frazione di Sant’Angelo a Lecore in cui viveva con l’anziana madre e i fratelli. Il controllo nella casa è scattato in seguito a una segnalazione. Da quanto si apprende, l’uomo probabilmente era morto da diverso tempo. Nell’abitazione è arrivato il pm di turno in procura a Firenze, che sentirà i familiari, l’anziana madre – trovata in stato di denutrizione – e i due fratelli, due uomini tra i 30 e i 40 anni. Dai primi accertamenti sul cadavere non sarebbero emersi elementi tali da far pensare a una morte violenta.

