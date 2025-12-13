Firenze, nascondeva in casa un arsenale di bombe carta e cocaina: arrestato

Detenzione illegale di esplosivi. con questa accusa, nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 dicembre, gli agenti della squadra mobile della questura di Firenze hanno arrestato un cittadino italiano di 37 anni che in casa aveva diversi congegni esplosivi artigianali. L’uomo è stato inoltre segnalato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente.

I poliziotti della squadra mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, in via Repubblica di Val d’Ossola, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). All’interno del garage è stata rinvenuta una grande scatola di cartone contenente quattro bombe carta di grosse dimensioni, sei palle da mortaio e un candelotto. Nel corso della perquisizione, nella camera da letto, gli agenti hanno inoltre trovato, nella tasca di una giacca appesa, sei involucri di cocaina per un peso complessivo di circa quattro grammi, oltre a una bilancina di precisione.

Considerata la potenziale pericolosità del materiale esplosivo, gli ordigni sono stati presi in carico dagli artificieri della questura di Firenze e fatti brillare in condizioni di sicurezza. Gli accertamenti tecnici hanno successivamente permesso di stabilire che tre delle bombe carta erano prive di miscuglio pirotecnico e contenevano materiale vario, verosimilmente cemento e sabbia. Il giudice oggi ha convalidato l’arresto del 37enne disponendo nei suoi confronti la misura dell’obbligo di permanenza nella provincia di Firenze, con obbligo di permanenza notturna presso la propria abitazione.