Bari, 39enne muore al Policlinico: procura apre un’inchiesta

La sera del 7 dicembre quando, al Policlinico di Bari, muore una donna di 39 anni affetta da sindrome di Turner dopo essere arrivata in ambulanza nel primo pomeriggio, lamentando forti dolori al torace. La donna è deceduta dopo circa sette ore di permanenza in ospedale, probabilmente a causa di una patologia cardiaca che non sarebbe stata individuata in tempo. Sulla vicenda la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, come riportano i media locali. La pm Luisiana Di Vittorio ha iscritto nel registro degli indagati la dottoressa del pronto soccorso che avrebbe preso in carico la donna nelle fasi iniziali e ha disposto l’acquisizione della documentazione sanitaria. Lo riportano i giornali locali. Nella giornata di ieri è stata eseguita l’autopsia, affidata al medico legale Liliana Innamorato e al cardiochirurgo Massimo Villani. Sia la famiglia della vittima, assistita dall’avvocato Felice Petruzzella, sia la professionista indagata, difesa dal legale Pino Giulitto, hanno nominato propri consulenti tecnici.

Policlinico: “Piena fiducia nella professionalità degli operatori”

“In relazione al decesso di una paziente avvenuto il 7 dicembre 2025 presso il Pronto Soccorso e alle notizie diffuse dagli organi di stampa, si fornisce di seguito una ricostruzione cronologica dei fatti sulla base della documentazione clinica disponibile. La paziente è giunta in Pronto Soccorso alle ore 15.44 ed è stata classificata al triage con codice arancione (urgenza) per dolore toracico ed epigastralgia. Dall’anamnesi emergevano ipertensione arteriosa, diabete mellito e sindrome di Turner“. È quanto si legge in una nota del Policlinico di Bari in relazione alla morte di una paziente di 39 anni per il cui decesso la Procura ha aperto un’inchiesta. L’ospedale esprime “il proprio cordoglio ai familiari della paziente, ribadisce la piena fiducia nella professionalità degli operatori del Pronto Soccorso e conferma la massima disponibilità a ogni approfondimento di competenza dell’Autorità giudiziaria”. “All’ingresso sono stati tempestivamente avviati gli accertamenti diagnostici e i primi trattamenti. Tra le ore 16.00 e le 16.45 sono stati effettuati esami ematochimici, incluso il primo dosaggio della troponina cardiaca, un elettrocardiogramma e radiografie del torace e dell’addome. L’esame radiografico torace-addome non ha evidenziato alterazioni. Durante la permanenza in Pronto Soccorso, la paziente ha manifestato ripetuti episodi di vomito alimentare ed è stata sottoposta a terapia sintomatica, con riferito miglioramento delle condizioni cliniche. Nel frattempo proseguiva il monitoraggio, con la programmazione di un secondo dosaggio della troponina cardiaca”, spiega ancora la nota che evidenzia come “intorno alle ore 20.40, mentre si trovava in osservazione, la paziente ha improvvisamente accusato un malore, seguito da arresto cardiocircolatorio. È stata immediatamente trasferita in shock room, dove sono state avviate senza indugio le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Nonostante i prolungati tentativi rianimatori, alle ore 21.22 è stato constatato il decesso. L’ipotesi diagnostica formulata è quella di una sospetta dissezione aortica”.