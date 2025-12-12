Accesso Archivi

Sciopero oggi 12 dicembre, al via la mobilitazione della Cgil: possibili disagi per treni e mezzi pubblici – La diretta
Una manifestazione della Cgil a Roma a ottobre 2025 (foto LaPresse/Roberto Monaldo)
LaPresse
Braccia incrociate contro la manovra di bilancio. Il segretario Landini sarà a Firenze

Le news in diretta dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil per oggi venerdì 12 dicembre contro la manovra di bilancio. La mobilitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Possibili disagi per chi prende treni e mezzi pubblici. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

Sciopero 12 dicembre, le notizie in diretta
Inizio diretta: 12/12/25 07:00
Fine diretta: 12/12/25 23:45
Salvini: "Irresponsabile" bloccare il Paese

Sul piano politico, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini definisce “irresponsabile” bloccare il Paese, ringraziando chi continuerà a lavorare e criticando il fatto che la protesta si svolga di venerdì. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani parla di sciopero “politico”, sostiene che la Cgil agisca come soggetto antagonista al governo e si interroga sull’utilità di moltiplicare gli scioperi, pur ribadendo che il diritto di sciopero è “sacrosanto” e va garantito.

Manifestazioni in tutta Italia

Previste in occasione dello sciopero manifestazioni in tutta Italia. In particolare, in Piemonte la Cgil annuncia mobilitazioni in otto piazze, denunciando l’aumento del peso fiscale su lavoratori e pensionati negli ultimi anni, l’assenza di risorse aggiuntive per i servizi essenziali e gli effetti dell’innalzamento dell’età pensionabile, ritenuti penalizzanti soprattutto per le nuove generazioni. In Campania è previsto un corteo regionale a Napoli, con comizio finale in piazza Municipio: il sindacato insiste sulla bassa retribuzione media lorda dei lavoratori dipendenti rispetto alla media nazionale e propone una tassazione sui grandi patrimoni per finanziare aumenti di salari e pensioni. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà in corteo a Firenze.

Lo sciopero nel settore ferroviario

Nel trasporto ferroviario lo sciopero riguarda il personale del Gruppo Fs Italiane dalla mezzanotte alle 21, con possibili cancellazioni e ritardi anche oltre tali orari; per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21, mentre il trasporto aereo è escluso dall’agitazione, pur con la raccomandazione ai viaggiatori di verificare gli orari. Scuole, uffici pubblici e ospedali possono subire disagi soprattutto per i servizi non essenziali.

La mobilitazione della Cgil

Per oggi 12 dicembre 2025 la Cgil ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati contro una manovra di bilancio giudicata ingiusta, con cortei e manifestazioni in numerose città, tra cui Firenze e Roma. L’obiettivo dichiarato è ottenere aumenti di salari e pensioni, bloccare l’innalzamento dell’età pensionabile, ridurre la precarietà, riformare il fisco in senso più progressivo e incrementare gli investimenti in sanità, istruzione e politiche industriali e del terziario.

