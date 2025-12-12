Sciopero oggi 12 dicembre, al via la mobilitazione della Cgil: possibili disagi per treni e mezzi pubblici – La diretta

Le news in diretta dallo sciopero generale proclamato dalla Cgil per oggi venerdì 12 dicembre contro la manovra di bilancio. La mobilitazione riguarda tutti i settori, pubblici e privati. Possibili disagi per chi prende treni e mezzi pubblici. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.
Sul piano politico, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini definisce “irresponsabile” bloccare il Paese, ringraziando chi continuerà a lavorare e criticando il fatto che la protesta si svolga di venerdì. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani parla di sciopero “politico”, sostiene che la Cgil agisca come soggetto antagonista al governo e si interroga sull’utilità di moltiplicare gli scioperi, pur ribadendo che il diritto di sciopero è “sacrosanto” e va garantito.
Previste in occasione dello sciopero manifestazioni in tutta Italia. In particolare, in Piemonte la Cgil annuncia mobilitazioni in otto piazze, denunciando l’aumento del peso fiscale su lavoratori e pensionati negli ultimi anni, l’assenza di risorse aggiuntive per i servizi essenziali e gli effetti dell’innalzamento dell’età pensionabile, ritenuti penalizzanti soprattutto per le nuove generazioni. In Campania è previsto un corteo regionale a Napoli, con comizio finale in piazza Municipio: il sindacato insiste sulla bassa retribuzione media lorda dei lavoratori dipendenti rispetto alla media nazionale e propone una tassazione sui grandi patrimoni per finanziare aumenti di salari e pensioni. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, sarà in corteo a Firenze.
Nel trasporto ferroviario lo sciopero riguarda il personale del Gruppo Fs Italiane dalla mezzanotte alle 21, con possibili cancellazioni e ritardi anche oltre tali orari; per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21, mentre il trasporto aereo è escluso dall’agitazione, pur con la raccomandazione ai viaggiatori di verificare gli orari. Scuole, uffici pubblici e ospedali possono subire disagi soprattutto per i servizi non essenziali.
Per oggi 12 dicembre 2025 la Cgil ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore in tutti i settori pubblici e privati contro una manovra di bilancio giudicata ingiusta, con cortei e manifestazioni in numerose città, tra cui Firenze e Roma. L’obiettivo dichiarato è ottenere aumenti di salari e pensioni, bloccare l’innalzamento dell’età pensionabile, ridurre la precarietà, riformare il fisco in senso più progressivo e incrementare gli investimenti in sanità, istruzione e politiche industriali e del terziario.