Milano, evacuata scuola media per intossicazione da spray urticante

Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici della scuola media Cardano, in via Giulio Natta a Milano, sono stati evacuati questa mattina intorno alle 10.30, a seguito di una intossicazione dovuta con ogni probabilità dalla presenza nell’aria di una sostanza urticante.

Il secondo piano dell’edificio scolastico è stato precauzionalmente evacuato per consentire ai vigili del fuoco e in particolare agli esperti del nucleo Nbcr di effettuare i necessari controlli. Cinque persone sono rimaste lievemente intossicate e sono state curate dal personale del 118.

Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate da poco senza che siano emerse ulteriori criticità. Un episodio analogo, sempre nella stessa scuola, era avvenuto anche ieri mattina con alcuni studenti che erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.