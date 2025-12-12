Dalle luminarie falliche al Babbo Natale ‘osceno’, lo ‘special Christmas’ delle Marche

Le foto degli addobbi natalizi diventano meme a Gabicce Mare. I pali della luce nella rotonda della cittadina balneare, illuminati a festa, secondo diversi abitanti del posto ricorderebbero forme falliche. Tutto dipenderebbe dalla prospettiva della fotografia, secondo quanto afferma la sindaca Marila Girolomoni sentita da LaPresse: “Anche quest’anno abbiamo riconfermato la nostra volontà di illuminare, utilizzando il simbolo del pacco regalo quale dono che consegniamo a tutta la città. Le luminarie sono posizionate in tutte le piazze principali, sulle vie centrali e nelle rotonde di ingresso al centro”.

E sulle luminarie che secondo alcuni scatti ricordano forme falliche, precisa: “La rotonda cui si fa riferimento, tanto chiacchierata, è stata fotografata da una prospettiva laterale, finalizzando lo scatto alla critica. Ci può stare un sorriso ironico davanti a uno scatto fotografico di questo tipo, ma da lì a divulgare l’immagine quale copertina della città, a parere mio, si sta parlando del niente”.

Il Natale degli addobbi virali per le critiche, dopo il presepe di Senigallia, arriva anche a Fano dove la statua del Lisippo è stata vestita da Babbo Natale.