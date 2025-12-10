Tatiana Tramacere a ‘Chi l’ha visto?’: “Chiedo scusa a tutti”

“Chiedo scusa a tutti: alla mia famiglia, alle forze dell’ordine, a ogni cittadino di Nardò”. Lo ha detto Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò (Lecce) lo scorso 24 novembre e ritrovata la sera del 4 dicembre a casa dell’amico Dragos Ioan Gheromescu, sentita dal programma tv “Chi l’ha visto?”. Questa sera nel corso del programma in onda su Rai3 sarà trasmessa l’intervista integrale alla ragazza.

La vicenda

Era sparita il 24 novembre, Tatiana Tramacere, 27 anni di Nardò, in provincia di Lecce. E’ stata ritrovata la sera del 4 dicembre nella mansarda dell’amico Dragos Gheromescu, 30 anni, nella cittadina del Salento. Ai militari aveva detto di non essere stata costretta. “ho riferito integralmente tutti i fatti che riguardano la mia persona, in generale la scomparsa di Tatiana. In particolare, confermo che il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana – che si è consolidato con la convivenza di fatto in questi giorni – non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura che, ripeto, era di comune accordo“, aveva detto il 30enne. ll Tg1 aveva pubblicato sui loro canali social le immagini della mansarda dove Tatiana Tramacere è stata ritrovata: un ambiente piccolo e in condizioni di forte incuria, con disordine, piatti sporchi accumulati, abiti sparsi a terra e un tavolo sommerso da mozziconi di sigarette. Sono entrambi indagati come complici per procurato allarme e simulazione di reato.