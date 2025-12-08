Resistenza, a Genova morto Elio Fossati: il partigiano ‘Moro’ aveva 99 anni

È morto a 99 anni Elio Fossati, il partigiano ‘Moro’. Lo ha reso noto la sezione Anpi di Struppa Michele ‘Gino Campanella’, che ha ricordato che Fossati era “l’ultimo partigiano della Brigata Volante Severino iscritto nella nostra sezione dedicata al suo comandante”. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso il proprio cordoglio in una nota: “Con la scomparsa di Elio Fossati, Genova perde un uomo che ha incarnato la memoria viva della città, l’ultimo partigiano della brigata volante Severino, figura simbolica della Resistenza urbana genovese. Se ne va un custode della memoria di una città Medaglia d’Oro della Resistenza, un testimone diretto di un tempo in cui la libertà si è conquistata con coraggio e sacrificio”.

Per la prima cittadina, “il suo nome di battaglia, ‘Moro’, ha attraversato le generazioni come segno di appartenenza e di impegno, di educazione civile, di trasmissione dei valori fondanti della nostra democrazia. Genova gli deve gratitudine, e con lei le giovani generazioni che grazie a uomini come Elio hanno potuto conoscere e riconoscere l’importanza della scelta partigiana, quella giusta”. “Alla sua famiglia, alla sezione Anpi di Struppa e a tutte le persone che gli hanno voluto bene esprimo, anche a nome dell’amministrazione comunale, il cordoglio e l’abbraccio riconoscente della nostra città”, conclude Salis.