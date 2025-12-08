Esplosione in appartamento, morto nell’incendio un 71enne a Barberino di Mugello

Un uomo di 71 anni è morto nella casa in cui viveva a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze, a causa di un incendio. I Vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 3:45 in via Giuseppe Garibaldi, in seguito ad una esplosione dal quale si è sviluppato l’incendio in un appartamento situato al primo piano di un edificio composto da due livelli fuori terra. Sul posto sono state inviate tre squadre, un’autobotte e un’autoscala. I Vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio e alla ricognizione all’interno dell’appartamento dove è stato trovata la vittima. Al termine delle operazioni di bonifica, sono partiti i rilievi delle forze dell’ordine. In seguito all’evento, per il quale sono in corso le indagini, i Vigili del fuoco hanno effettuato la verifica dell’edificio che ha riportato danni alla copertura e ad altre porzioni dell’edificio stesso.