Vicenza, morta Diana Canevarolo: la 49enne trovata con grave trauma cranico

È deceduta Diana Canevarolo, la 49enne trovata in una pozzo di sangue all’alba di giovedì 4 dicembre a Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza. La donna era ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo, dove ieri sera è stato certificato il decesso al termine della procedura di accertamento della cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali.

La 49enne era stata rinvenuta all’esterno della palazzina in cui viveva, in via Zara, con un gravissimo trauma cranico. A lanciare l’allarme è stato il compagno della donna, che l’ha trovata riversa a terra e ha subito contattato i soccorsi. Diana Canevarolo era stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Vicenza, coordinata dalla Procura vicentina. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato la ferita alla testa risultata fatale alla donna, e gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.

L’intera comunità locale è sotto shock per la tragica morte della donna, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il sindaco Torri di Quartesolo: “Comunità sconvolta”

“La comunità è scossa, è una vicenda sconvolgente più che altro perché rimane il mistero. Siamo tutti ansiosi di capire che cosa è successo”. Così a LaPresse il sindaco di Torri di Quartesolo, Gianluca Ghirigatto, commentando il decesso di Diana Canevarolo, la 49enne trovata in una pozza di sangue all’esterno della palazzina in cui viveva, in via Zara, all’alba di giovedì scorso. Il decesso della donna è stato dichiarato ieri sera al termine della procedura per l’accertamento della morte cerebrale nell’ospedale San Bortolo, dove era ricoverata nel reparto di rianimazione. Ancora da chiarire le cause della gravissima ferita alla testa risultata fatale alla donna.