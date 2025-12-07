Napoli, ritrovata la 16enne Suamy Rispoli: è in buone condizioni

La ragazza era ospite di una casa famiglia e aveva fatto perdere le sue tracce

È stata ritrovata Suamy Rispoli, la 16enne scomparsa il 2 dicembre scorso a Portici, in provincia di Napoli. La ragazza è stata rintracciata dai Carabinieri e, secondo quanto riferito dalle autorità, sta bene.

La giovane, ospite di una casa famiglia dopo la perdita della potestà genitoriale di madre e padre, aveva fatto perdere le sue tracce lo scorso martedì, dopo essere andata regolarmente a scuola e non aver fatto ritorno alla struttura.

Le ricerche erano scattate immediatamente a seguito della denuncia presentata dalla direttrice della casa famiglia, che aveva segnalato la scomparsa della 16enne.

Il ritrovamento di Suamy Rispoli conclude quindi giorni di apprensione per la comunità locale, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della ragazza.