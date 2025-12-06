Antonino Pizzolato, chiesti 10 anni per il pesista bronzo alle Olimpiadi: accusato di violenza sessuale

La Procura di Trapani ha chiesto una condanna a 10 anni per Antonino Pizzolato, pesista podio olimpico a Tokyo 2020 e a Parigi 2024, accusato, insieme con altre tre persone, di violenza sessuale nel confronti di una turista finlandese, nel luglio 2022. La Procura ha chiesto la stessa condanna anche per gli altri tre: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì. Secondo l’accusa, nel luglio del 2022, i 4 imputati e la turista, che era in compagnia di due amiche, si sarebbero conosciuti in un ristorante e dopo sarebbero andati a ballare in un locale sulla spiaggia. In seguito la ragazza si sarebbe recata nel residence dove alloggiava uno dei quattro e qui sarebbe stata costretta a subire rapporti sessuali non consenzienti. Quella subita nell’estate 2022 a Trapani da una turista finlandese è stata, per la pubblica accusa, “un’accertata violenza sessuale di gruppo”.