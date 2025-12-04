Home > Cronaca > Tatiana Tramacere è stata ritrovata viva: era stata sequestrata

È stata trovata viva Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò lo scorso 27 novembre. La giovane è stata trovata dai Carabinieri in una mansarda a Nardò: era stata sequestrata, ora si trova in condizioni che non desterebbero preoccupazioni. Il 30enne Dragos Gheromescu, l’ultimo ad averla vista prima della scomparsa, è stato portato in caserma a Lecce dai carabinieri: è indagato dalla Procura di Lecce.