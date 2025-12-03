Accesso Archivi

mercoledì 3 dicembre 2025

Lista stupri, ne compare un’altra in un liceo di Lucca

Il liceo ‘Giulio Cesare’ di Roma dove è comparsa nei giorni scorsi la prima ‘lista stupri’
LaPresse
L’episodio a pochi giorni da quello di Roma

Una ‘lista stupri’ con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri di Lucca. La dirigente scolastica l’ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la polizia, che ha avviato le indagini per individuare l’autore del gesto.

L’episodio solo pochi giorni dopo uno analogo che ha fatto molto discutere, accaduto nel liceo romano Giulio Cesare. Anche il quel caso è scattata un’indagine e i docenti hanno scritto una lettera di condanna del gesto.

