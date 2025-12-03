Lista stupri, ne compare un’altra in un liceo di Lucca

Una ‘lista stupri’ con i nomi di due ragazze è stata trovata questa mattina su un muro nei bagni dei maschi del liceo scientifico Vallisneri di Lucca. La dirigente scolastica l’ha fatta immediatamente cancellare e ha chiamato la polizia, che ha avviato le indagini per individuare l’autore del gesto.

L’episodio solo pochi giorni dopo uno analogo che ha fatto molto discutere, accaduto nel liceo romano Giulio Cesare. Anche il quel caso è scattata un’indagine e i docenti hanno scritto una lettera di condanna del gesto.