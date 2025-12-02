Famiglia nel bosco, genitori convocati giovedì dal Tribunale dei minorenni

Sono stati convocati giovedì 4 dicembre dal Tribunale dei minorenni dell’Aquila Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva isolata in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, i cui tre figli minori sono stati allontanati da padre e madre e trasferiti in una casa-famiglia nel vastese su ordinanza dello stesso Tribunale dei minori perché le loro condizioni di vita sono state ritenute non adeguate. Ad assistere i genitori in udienza saranno gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, del foro di Chieti. In pendenza di questo procedimento, in cui la coppia spera in una revoca dell’ordinanza di allontanamento, l’abitazione nel bosco sarà ristrutturata e nel frattempo la coppia abiterà in un altro casolare non molto distante dalla residenza della famiglia.
Gli ultimi aggiornamenti
- La vicenda: Una coppia, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, nota come “la famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti), viveva immersa nella natura rifiutando la tecnologia. Il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha disposto l’allontanamento dei tre figli per criticità igienico-sanitarie e sospeso la responsabilità genitoriale.
- La decisione: Per risolvere temporaneamente i problemi segnalati, i genitori hanno accettato una casa in comodato gratuito offerta da un imprenditore-ristoratore di Ortona, anch’essa immersa nel bosco, con cucina, pozzo, bagno a secco e spazi per animali.
- La posizione dei legali: Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas sottolineano che non si tratta di un “passo indietro”, ma di una scelta per continuare a vivere secondo i propri valori, mentre si attuano le migliorie richieste. Hanno anche presentato reclamo contro l’ordinanza di allontanamento, contestando interpretazioni processuali e chiarendo che non vi è stata deprivazione educativa.
- Contesto familiare: Catherine (45 anni, australiana, ex insegnante di equitazione) e Nathan (51 anni, inglese, ex cuoco e artigiano) hanno due gemelli di sei anni e una figlia di otto.
- Reazioni politiche: Matteo Salvini ha commentato che lo Stato non dovrebbe entrare nelle case se non ci sono abusi o violenze manifeste, criticando l’allontanamento dei bambini.