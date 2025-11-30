Latina, 36enne trovato morto davanti casa: si indaga per omicidio

Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento del corpo di un 36enne, cittadino indiano, rinvenuto davanti una abitazione in aperta campagna sulla strada provinciale della Torre a Pontinia, in provincia di Latina. I carabinieri sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione del 118, trovando e identificando i connazionali della vittima che avrebbero scoperto il corpo allertando i soccorsi.

Il personale del nucleo investigativo del comando provinciale ha repertato tracce di sangue all’esterno e all’interno dell’abitazione che è stata sottoposta a sequestro. Sul posto è intervenuto il pm Marco Giancristofaro della Procura di Latina e, su sua disposizione, il medico legale che all’esito di un’ispezione cadaverica ha riscontrato la presenza di una ferita alla testa. La salma è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’esame autoptico.