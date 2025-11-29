Arezzo, ruba collana da 2.000 euro in gioielleria: denunciato 20enne

Entrato in una gioielleria con la scusa di voler cercare un regalo per la madre, dopo pochi istanti avrebbe afferrato una collana del valore di circa duemila euro per poi fuggire. È accaduto nel centro di Arezzo. Il presunto ladro, un giovane di vent’anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato per furto aggravato dagli agenti della questura.

Il titolare, accortosi dell’ammanco subito dopo l’uscita del ragazzo, ha contattato il 112 riferendo anche un dettaglio significativo: nello scorso aprile aveva subìto un furto simile e sospettava che l’autore fosse lo stesso. I poliziotti, visionando le immagini dell’impianto di videosorveglianza interna, hanno riconosciuto il giovane, con precedenti specifici. Rintracciato a casa, è stato accompagnato in questura per gli accertamenti di rito. Il ventenne è stato denunciato in stato di libertà, ma la refurtiva non è stata recuperata perché sarebbe stata ceduta a un’altra persona poco dopo il furto.