Pisa, violenza sessuale su bambina di 6 anni: arrestato 23enne

Un 23enne è stato arrestato dalla polizia di Pisa con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una bambina di sei anni. La Squadra Mobile della Questura della città toscana ha eseguito una custodia cautelare in carcere, adottata dal gip su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa.

La denuncia della madre della vittima

L’arrestato è un ventitreenne, di origini straniere, che risiede in provincia di Pisa. Le indagini sono nate alcune settimane fa, quando una bambina di sei anni, che frequentava la casa dell’indagato perché amica dei figli di quest’ultimo, aveva confidato alla madre, in maniera confusa e non consapevole, che il papà dei suoi amici aveva avuto dei comportamenti strani con lei. La madre della piccola, in totale buona fede, si era confrontata con l’uomo che dava tuttavia risposte non soddisfacenti. La donna ha deciso di accompagnare la figlia in ospedale dove è scattato il cosiddetto ‘protocollo rosa’ presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, dove personale altamente specializzato ha fornito assistenza, anche psicologica, alla madre e alla piccola.

Il Dna dell’arrestato sui vestiti della bambina

I medici hanno eseguiti gli accertamenti ed i prelievi preliminari che consentivano di cristallizzare tutte le prove scientifiche del caso, allertando anche la Squadra Mobile di Firenze che attivava le prime indagini insieme con la omologa Sezione Specializzata della Squadra Mobile di Pisa. Dalle indagini sono stati acquisiti elementi importanti anche a seguito di una audizione protetta della bambina. Il quadro indiziario è stato confermato dagli accertamenti di genetica forense che hanno consentito di trovare tracce di DNA dell’indagato sui vestiti della bambina. La procura ha chiesto e ottenuto il provvedimento cautelare custodiale.