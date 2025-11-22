Accesso Archivi

sabato 22 novembre 2025

Venezia, acqua verde dal Ponte di Rialto: verifiche e campionamenti

LaPresse
Una vasta colorazione verde dell’acqua è stata segnalata questa mattina nel tratto del Canal Grande di Venezia all’altezza del Ponte di Rialto, attirando l’attenzione di residenti e turisti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle prime verifiche per identificare la natura della sostanza colorante.

La macchia, ben visibile in superficie, si estende per alcune decine di metri lungo il canale. Al momento non si segnalano rischi per la navigazione, che prosegue regolarmente con monitoraggio in atto. Sono in corso campionamenti e accertamenti tecnici volti a stabilire l’origine della sostanza e a verificare l’eventuale presenza di materiali inquinanti o traccianti utilizzati per scopi idraulici.
Presenti anche le autorità competenti per la vigilanza lagunare e le forze dell’ordine.

