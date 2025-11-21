Roma, al Tribunale per i Minorenni celebrata la Giornata dei diritti dei bambini

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Aula Magna del Tribunale per i Minorenni di Roma si è trasformata, per qualche ora, in uno spazio di gioco e meraviglia. Qui, trenta bambini provenienti da diverse case famiglia del Lazio, tra i tre e gli otto anni, hanno trovato un’accoglienza calorosa, fatta di sorrisi, colori e mani tese.

Dopo il saluto della Presidente del Tribunale e dell’autorità ecclesiastica presente, è stato il momento dei giochi dei piccoli, guidati dai clown dell’associazione Cuore a Cuore, che con giochi e magie hanno riempito la sala di allegria.

La Polizia del Palazzo di Giustizia, con i Carabinieri del nucleo tribunale, hanno allestito una postazione speciale dove i giovani ospiti hanno potuto giocare e ricevere in dono gadget della Polizia di Stato, simbolo della loro vicinanza e protezione. Tra gli sguardi stupiti dei bambini, è arrivato anche Rex, il cane poliziotto accompagnato dagli agenti del Commissariato Porta Maggiore, divenuto in pochi minuti il protagonista dell’incontro. Fuori, sotto il portico del Tribunale, l’equipaggio con le motociclette della Nibbio 1 ha mostrato i mezzi utilizzati nelle attività quotidiane. A conclusione dell’evento, la Presidente Lidia Salerno ha espresso sincero apprezzamento per l’impegno profuso da tutti, ricordando come giornate come questa non siano solo celebrazioni simboliche, ma gesti concreti di attenzione verso chi, più di tutti, ha diritto a essere ascoltato e protetto.