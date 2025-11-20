Napoli, 17enne ferito a colpi di pistola: indagini in corso

La Polizia indaga sul ferimento di un 17enne raggiunto da un colpo di arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. Gli agenti del Commissariato San Carlo sono intervenuti intorno alle 2 all’ospedale Cto dove il 17enne era ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita, in attesa di essere sottoposto a intervento per estrarre un’ogiva dalla gamba. Ai poliziotti ha riferito di essere stato ferito mentre si trovava in viale delle Dolomiti, nel rione Berlingieri, in circostanze non chiare. Indaga la Polizia di Stato per ricostruire l’accaduto.