Morto il prefetto Ronconi: fu capo della Mobile di Roma quando scomparve il giudice Adinolfi

È morto il prefetto Rodolfo Ronconi. L’annuncio è stato dato dalla famiglia. Ronconi fu capo della Squadra Mobile di Roma nel 1994 quando scomparve il giudice Paolo Adinolfi. La morte di Ronconi, i cui funerali si terranno domani 21 Novembre 2025 alle ore 16 e 30 presso la Chiesa di S. Maria Immacolata all’Esquilino, avviene proprio nei giorni in cui si scava nella Casa del jazz per cercare i resti di Adinolfi.

Piantedosi, addolorati per morte prefetto

“La scomparsa del prefetto Rodolfo Ronconi, addolora tutta l’Amministrazione dell’Interno. Lo ricordo per il suo impegno costante, per la competenza e per il senso dello Stato che hanno segnato ogni fase della sua carriera. Ha guidato strutture cruciali della nostra amministrazione e ha servito il Paese con rigore. Mi unisco al dolore della famiglia e di chi ha lavorato con lui. La sua testimonianza professionale e umana resta un riferimento per tutti”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.