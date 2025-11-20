Distrugge braccialetto elettronico e minaccia agenti: denunciato a Perugia

A Perugia un 21enne è stato denunciato per avere distrutto il braccialetto elettronico e quindi minacciato gli agenti intervenuti sul posto. Il personale della Polizia di Perugia ha operato in un’abitazione del capoluogo umbro a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza per una segnalazione di una persona molesta, ha denunciato un cittadino italiano – classe 2004, con precedenti di polizia – per i reati di minacce, danneggiamento di sistemi informatici e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nello specifico il 21enne, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto verosimilmente all’abuso di alcolici, ha tentato di accedere nell’abitazione del compagno della madre – nei confronti della quale ha un divieto di avvicinamento – colpendo con calci la porta dell’appartamento e minacciandolo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno tentato di riportare il giovane alla calma ma questo, incurante della presenza dei poliziotti, ha continuato con la propria condotta aggressiva, minacciando e oltraggiando gli operatori. Dopo averlo contenuto in sicurezza, gli agenti hanno portato il 21enne in Questura dove quest’ultimo ha continuato a opporre resistenza alle attività di polizia, danneggiando anche il dispositivo di monitoraggio elettronico di cui era in possesso, collegato al braccialetto elettronico, e rendendosi così non più tracciabile dalle Autorità preposte alla sua vigilanza. Per questi motivi, al termine degli accertamenti di rito, l’uomo è stato denunciato per i reati di minaccia, danneggiamento dei sistemi informatici e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso, inoltre, è stato anche sanzionato per manifesta ubriachezza in luoghi pubblici.