Delitto Garlasco, Sempio a Roma: “Obiettivo è avere ulteriori certezze”

“Un confronto per avere ulteriori certezze? Quello è l’obiettivo”. Sono le parole rilasciate ai giornalisti da Andrea Sempio, giunto a Roma accompagnato dall’avvocata Angela Taccia, dove si è riunito con il resto del team legale che lo assiste. “Ho già detto tutto ieri sera”, ha detto ancora il 37enne, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, in riferimento all’intervista rilasciata a Bruno Vespa a Cinque Minuti e a Porta a Porta.

Cosa ha detto Sempio da Bruno Vespa

“Un po’ sì, non posso negarlo. Sì, è ormai una cosa che periodicamente ricapita, ci ricadi dentro e tutto, quindi sì, capisco che un certo accanimento c’è, spero in buona fede”. Lo ha detto Andrea Sempio, rispondendo alla domanda di Bruno Vespa, nella trasmissione Cinque Minuti su Rai1 andata in onda ieri sera, se si sentisse perseguitato. “Io al momento non ho una vita – ha affermato – sono tornato a nella cameretta in cui stavo una volta e a quasi 40 anni sono chiuso lì, non posso fare niente, non posso avere una vita, è come essere ai domiciliari“.