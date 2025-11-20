Carabinieri, la Topolino elettrica debutta tra i vicoli di Roma – Le foto

Roma si prepara alle festività natalizie e di fine anno con una novità che unisce tradizione e innovazione: la nuova Fiat Topolino elettrica entra ufficialmente in servizio nel cuore del centro storico, affidata ai Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina.

Piccola, agile, la Topolino si muove tra le strade del Tridente e i vicoli di Roma con la sua inconfondibile livrea blu scuro e la scritta “Carabinieri” ben visibile e grazie alla propulsione elettrica garantisce maggiore agilità nelle aree pedonali e nei vicoli più stretti con pattugliamenti silenziosi e rispettosi dell’ambiente.

L’arrivo della Topolino anticipa il periodo natalizio, quando il centro di Roma si anima di eventi, shopping e turismo. La presenza di un mezzo agile e sostenibile sarà quindi fondamentale per garantire sicurezza e controllo in un contesto di grande affluenza.

La Topolino, già presente in altre località turistiche italiane, ora arricchisce la flotta di auto elettriche in uso ai Carabinieri nella Capitole; non è solo un mezzo di trasporto, ma un simbolo della svolta ecologica dell’Arma, che da tempo ha avviato un percorso di rinnovamento della propria flotta con veicoli a emissioni zero.