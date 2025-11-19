Roma, violenza sessuale su una minore: arrestato 24enne

I carabinieri della stazione di Lavinio, coadiuvati dai colleghi della compagnia di Gallipoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Velletri nei confronti di un cittadino marocchino di 24 anni, già con precedenti, gravemente indiziato di atti persecutori, adescamento e violenza sessuale aggravata su minore.

Le indagini sono iniziate il 19 settembre 2025, quando una ragazza, accompagnata dalla madre, si è recata presso la stazione dei carabinieri di Lavinio per denunciare ripetute molestie subite nei pressi dello scalo ferroviario. La minore ha raccontato di essere riuscita a sottrarsi a un tentativo di bacio e palpeggiamento, seguito da un ulteriore episodio di adescamento.

Attivato il Codice Rosso, i militari hanno condotto approfonditi accertamenti territoriali e una individuazione fotografica, raccogliendo gravi elementi indiziari. L’identificazione definitiva dell’uomo è avvenuta durante un servizio straordinario di controllo del territorio, uno dei numerosi pattugliamenti preventivi effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Anzio nelle zone sensibili intorno alla stazione di Lavinio.

L’ordinanza è stata eseguita in provincia di Lecce, dove l’indagato si era recentemente trasferito. Il 24enne è stato associato alla casa circondariale competente e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.