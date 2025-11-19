Accesso Archivi

mercoledì 19 novembre 2025

Roma, fermato l’uomo che ieri ha accoltellato la ex sul Gra

LaPresse
La donna si è salvata lanciandosi dall’auto in corsa

Gli investigatori della Squadra mobile della questura di Roma hanno rintracciato e fermato a Fiano Romano, in provincia di Roma, l’uomo che ieri mattina ha accoltellato la sua ex, mentre si trovavano a bordo di un’automobile sullo svincolo della Cassia del Grande raccordo anulare di Roma. L’uomo, un cittadino sudamericano come la vittima, l’avrebbe accoltellata più volte al torace a all’addome. La donna, ricoverata in ospedale in codice rosso, si è salvata dalla furia dell’ex lanciandosi dall’auto in corsa. Poco dopo è stata soccorsa da alcuni automobilisti, che hanno chiamato la polizia.

