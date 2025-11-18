Belluno, bimba di due anni dimessa da ospedale muore poche ore dopo

Una bambina di due anni, Ludovica, è morta sabato a Borgo Valbelluna (Belluno) poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale Santa Maria del Prato di Feltre, dove era stata portata venerdì sera per problemi respiratori. Lo scrive il Gazzettino che racconta che i genitori, preoccupati per la febbre alta e alcuni strani sintomi respiratori, avevano accompagnato la piccola al pronto soccorso. Dopo una visita e una serie di accertamenti, il pediatra li aveva rassicurati e mandati a casa. Tuttavia, la piccola è poi deceduta poco dopo tra le braccia dei familiari.

Aperto un fascicolo

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo per il momento contro ignoti e ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte. L’ipotesi di reato potrebbe configurarsi come omicidio colposo, secondo quanto riporta il sito del quotidiano, qualora si accertasse una possibile valutazione errata della condizione clinica della bambina. L’esame autoptico sarà eseguito nei prossimi giorni presso l’obitorio dell’ospedale San Martino di Belluno.



L’Ulss Dolomiti “profondamente colpita e addolorata per la perdita della piccola, porge le più sentite condoglianze alla famiglia. Come di prassi – precisa l’azienda sanitaria in una nota – è stato avviato un approfondimento interno finalizzato a dettagliare l’accaduto e le possibili cause cliniche del decesso”.