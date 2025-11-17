Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 17 novembre 2025

Ultima ora

Marche, il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria

Marche, il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria
LaPresse
LaPresse
,

A seguire diverse nomine in organismi previsti dalle normative regionali. Diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno le interrogazioni in materia di edilizia sanitaria, con particolare riferimento al nuovo ospedale Inrca di Camerano e al reparto emergenze dell’ospedale di Fano. A seguire l’Aula sarà chiamata a eleggere i componenti di diversi organismi consiliari previsti dalle normative regionali. La diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno

1) Interrogazioni:

·         n. 1 ad iniziativa del Consigliere Caporossi “Ospedale INRCA di Camerano: criticità ANAC, trasparenza, costi e tempi di realizzazione”;

n. 11 a iniziativa del Consigliere Nobili “Nuovo Ospedale INRCA di Camerano: rilievi dell’ANAC, incremento dei costi e necessità di trasparenza nella gestione dell’appalto”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

·         n. 3 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri “Stato di avanzamento dei lavori della nuova palazzina per il reparto emergenze dell’Ospedale di Fano – Misura M6C2 del PNRR e rilevazioni Corte dei Conti”;

2) Nomine:

•        n. 6 Consiglieri regionali, di cui tre della maggioranza e tre delle minoranze, componenti della Giunta per il Regolamento

(articolo 43, commi 1, 2 e 3, del Regolamento interno)

(voto limitato a 1)

•        n. 2 Consiglieri regionali componenti della Commissione per la vigilanza della biblioteca

(articolo 150, commi 3, 4 e 5, del Regolamento interno)

(voto limitato a 1)

·         n. 5 Consiglieri regionali componenti della Commissione per il conferimento della onorificenza denominata “Picchio d’oro”

(articolo 2, comma 3, della l.r. 1 dicembre 2005, n. 26)

(voto limitato a 3)

•        n. 3 Consiglieri regionali componenti effettivi nel Consiglio dei marchigiani all’estero

(articolo 4, commi 1,  lettera e), e 21, della l.r. 30 giugno 1997, n. 39)

(voto limitato a 2 garantendo l’equilibrio di genere)

•        n. 3 Consiglieri regionali componenti supplenti nel Consiglio dei marchigiani all’estero

(articolo 4, commi 2 e 6, della l.r. 30 giugno 1997, n. 39)

(voto limitato a 2 garantendo l’equilibrio di genere)

•        n. 3 Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, componenti della Consulta regionale sull’immigrazione

(articolo 3, comma 2, lettera b), della l.r. 26 maggio 2009, n. 13)

(voto limitato a 2)

•        n. 2 Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, componenti effettivi nel Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere

(articolo 3 della l.r. 11 novembre 2008, n. 32 e  dgr 25 marzo 2024, n. 423)

(voto limitato a 1)

•        n. 2 Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, componenti supplenti nel Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere

(articolo 3 della  l.r. 11 novembre 2008, n. 32 e dgr 25 marzo 2024, n. 423)

(voto limitato a 1).

© Riproduzione Riservata