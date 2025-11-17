Marche, il 18 novembre in Consiglio si discuterà di edilizia sanitaria

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 18 novembre, a partire dalle ore 10. Al primo punto dell’ordine del giorno le interrogazioni in materia di edilizia sanitaria, con particolare riferimento al nuovo ospedale Inrca di Camerano e al reparto emergenze dell’ospedale di Fano. A seguire l’Aula sarà chiamata a eleggere i componenti di diversi organismi consiliari previsti dalle normative regionali. La diretta streaming dei lavori sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno

1) Interrogazioni:

· n. 1 ad iniziativa del Consigliere Caporossi “Ospedale INRCA di Camerano: criticità ANAC, trasparenza, costi e tempi di realizzazione”;

n. 11 a iniziativa del Consigliere Nobili “Nuovo Ospedale INRCA di Camerano: rilievi dell’ANAC, incremento dei costi e necessità di trasparenza nella gestione dell’appalto”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del Regolamento interno)

· n. 3 ad iniziativa della Consigliera Ruggeri “Stato di avanzamento dei lavori della nuova palazzina per il reparto emergenze dell’Ospedale di Fano – Misura M6C2 del PNRR e rilevazioni Corte dei Conti”;

2) Nomine:

• n. 6 Consiglieri regionali, di cui tre della maggioranza e tre delle minoranze, componenti della Giunta per il Regolamento

(articolo 43, commi 1, 2 e 3, del Regolamento interno)

(voto limitato a 1)

• n. 2 Consiglieri regionali componenti della Commissione per la vigilanza della biblioteca

(articolo 150, commi 3, 4 e 5, del Regolamento interno)

(voto limitato a 1)

· n. 5 Consiglieri regionali componenti della Commissione per il conferimento della onorificenza denominata “Picchio d’oro”

(articolo 2, comma 3, della l.r. 1 dicembre 2005, n. 26)

(voto limitato a 3)

• n. 3 Consiglieri regionali componenti effettivi nel Consiglio dei marchigiani all’estero

(articolo 4, commi 1, lettera e), e 21, della l.r. 30 giugno 1997, n. 39)

(voto limitato a 2 garantendo l’equilibrio di genere)

• n. 3 Consiglieri regionali componenti supplenti nel Consiglio dei marchigiani all’estero

(articolo 4, commi 2 e 6, della l.r. 30 giugno 1997, n. 39)

(voto limitato a 2 garantendo l’equilibrio di genere)

• n. 3 Consiglieri regionali, di cui uno di minoranza, componenti della Consulta regionale sull’immigrazione

(articolo 3, comma 2, lettera b), della l.r. 26 maggio 2009, n. 13)

(voto limitato a 2)

• n. 2 Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, componenti effettivi nel Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere

(articolo 3 della l.r. 11 novembre 2008, n. 32 e dgr 25 marzo 2024, n. 423)

(voto limitato a 1)

• n. 2 Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, componenti supplenti nel Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere

(articolo 3 della l.r. 11 novembre 2008, n. 32 e dgr 25 marzo 2024, n. 423)

(voto limitato a 1).