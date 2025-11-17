Marche, assessore al lavoro: a Beko chiesti investimenti certi

“Monitoraggio attento sulla realizzazione dell’Accordo quadro, piano di investimenti certo e tutela della produzione locale con il mantenimento degli attuali lavoratori”. Queste le richieste dell’assessore al lavoro della Regione Marche, Tiziano Consoli, che oggi pomeriggio ha partecipato al tavolo convocato per Beko Europe BV al Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit). Obiettivo dell’incontro il monitoraggio dell’Accordo quadro siglato il 14 aprile 2025 tra Beko e le organizzazioni sindacali, relativo al Piano Industriale 2025- 2027.

L’assessore delle Marche durante l’incontro al Mimit

“Abbiamo discusso – ha proseguito Consoli – del piano di investimenti di Beko in relazione al raggiungimento degli standard occupazionali e alla gestione degli eventuali esuberi di personale. Il tema trainante, condiviso da tutte le parti presenti, è stato quello del raggiungimento degli obiettivi degli investimenti nei processi produttivi sul territorio“. Specialmente per la situazione degli stabilimenti nel territorio di Ancona ha detto: “Per questo motivo continueremo a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione e abbiamo ribadito la necessità di dare piena attuazione all’accordo quadro già siglato, con particolare attenzione al mantenimento degli standard produttivi dello stabilimento di Melano, all‘innovazione, alla ricerca e sviluppo a Fabriano e al riavvio delle attività a Comunanza (Ascoli Piceno)”.

Lo stabilimento di Melano (Ancona)

Per quanto riguarda Melano (Ancona), l’assessore Consoli ha sottolineato che la proprietà ha confermato un importante investimento su alcuni innovativi prodotti da induzione, che saranno pubblicizzati anche in alcune trasmissioni televisive