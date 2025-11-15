Accesso Archivi

Napoli, 26enne ucciso a colpi di arma da fuoco in strada

Il giovane poi deceduto all’ospedale del Mare

Sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in via Suor Maria della Passione Beata a Napoli, morendo poi all’ospedale del Mare. Vittima un 26enne, arrivato in pronto soccorso nel nosocomio napoletano dove poi è deceduto. Dalla prima ricostruzione da parte del personale della Polizia di Stato, il 26enne sarebbe stato colpito mentre si trovata in strada, in via in via Suor Maria della Passione Beata a Barra, in circostanze ancora da accertare. Dinamica in fase di ricostruzione a opera dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile. 

