Napoli, 26enne ucciso a colpi di arma da fuoco in strada

Sarebbe stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era in via Suor Maria della Passione Beata a Napoli, morendo poi all’ospedale del Mare. Vittima un 26enne, arrivato in pronto soccorso nel nosocomio napoletano dove poi è deceduto. Dalla prima ricostruzione da parte del personale della Polizia di Stato, il 26enne sarebbe stato colpito mentre si trovata in strada, in via in via Suor Maria della Passione Beata a Barra, in circostanze ancora da accertare. Dinamica in fase di ricostruzione a opera dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile.