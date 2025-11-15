Maltempo, tromba d’aria a Genova: a Pegli si ribalta un camion

Nubifragi e anche trombe d’aria su Genova, dove il maltempo ha provocato danni in particolare nel ponente città e in Val Polcevera. A Pegli chiusa per ripristini la statale Aurelia in entrambe le direzioni da un’ora e mezza circa. Il downburst, fenomeno meteo caratterizzato da pioggia temporalesca mista a forti raffiche di vento, ha abbattuto un camion posteggiato a lato strada, divelto vetri e la struttura di un locale del lungomare, con detriti arrivati sulla carreggiata. Sempre a Pegli, una grossa frana registrata in via Nicoloso Da Recco, con il cedimento di un terrapieno sulla strada, chiusa per controlli da parte dei vigili del fuoco. Non ci sarebbero feriti o persone coinvolte. Più a ponente, nella zona di Pra’, il vento ha provocato la caduta di alcuni container nelle aree portuali del Vte. Interdetta al passaggio pedonale la Fascia di rispetto di Pra’. Segnalata l’esondazione di alcuni corsi d’acqua minori in Val Polcevera, tra cui il Rio Fegino.

Nuove piogge in arrivo, domani allerta arancione dalle 12

Prosegue la fase perturbata che sta interessando la regione in queste ore, in estensione su domani con un’ulteriore intensificazione del maltempo e temporali ancora forti e persistenti: la Liguria si prepara a veder aumentare l’allerta meteo da gialla ad arancione a partire dalle 12 di domani per i bacini piccoli e medi in tutti i settori. Osservati speciali i torrenti e i corsi d’acqua, non si escludono innalzamenti repentini dei livelli idrometrici nelle diverse aree regionali.

In Toscana allerta gialla per temporali forti

Allerta gialla in Toscana emessa dalla sala operativa della protezione civile per rischio idrogeologico e temporali forti dalle ore 18 di oggi e per tutta la giornata di domani, domenica 16 novembre, su Toscana-centro settentrionale. Lo comunica sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, spiegando che c’è la “possibilità di temporali e precipitazioni sulle zone settentrionali, localmente anche persistenti”.

Domani allerta arancione in Emilia Romagna e Liguria

Allerta arancione, domani, a causa del maltempo, in Emilia Romagna e Liguria. “Una vasta area depressionaria sul vicino Atlantico, interessa l’Europa centro-occidentale con diversi impulsi perturbati in movimento verso levante – fa sapere la Protezione Civile -. Uno di questi, nelle prossime ore, interesserà il nostro Paese, determinando un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con precipitazioni diffuse e localmente anche intense.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento .

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, sabato 15 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Liguria e Toscana, in estensione all’Emilia-Romagna e dal pomeriggio di domani, domenica 16 novembre, al Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, domenica 16 novembre, allerta arancione per rischio temporali in Liguria e per rischio idraulico e idrogeologico su settori dell’Emilia-Romagna. Valutata inoltre allerta gialla in Liguria e su parte di Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana”.