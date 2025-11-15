Intervento dei vigili del fuoco in corso ai Piani di Praglia, nel primo entroterra del Genovesato dove risultano dispersi tre giovani escursionisti. Sul posto i vigili del fuoco con squadre per le ricerche in area impervia, attivate prima del tramonto e soprattutto dell’arrivo della nuova ondata di maltempo prevista per le prossime ore. Ancora da chiarire le circostanze legate alla scomparsa dei tre ragazzi, che si trovavano sulle alture dalla tarda mattinata.
Maltempo in Liguria: tre giovani dispersi in provincia di Genova
Gli escursionisti si trovavano a Piani di Praglia